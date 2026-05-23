Атака на Старобельский педагогический колледж была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов 22 мая. В момент удара в общежитии находилось 86 человек, что привело к полному обрушению здания. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что вблизи учебного корпуса отсутствовали какие-либо военные объекты. В ведомстве подчеркнули, что киевский режим и его западные кураторы несут полную ответственность за случившееся, а подобные действия свидетельствуют о сознательной эскалации конфликта и подрыве усилий по его мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам, а также призвал украинских военнослужащих игнорировать преступные приказы своего командования.