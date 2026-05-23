Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия в Старобельске: число жертв удара ВСУ выросло до десяти

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об увеличении числа жертв в результате атаки на Старобельск.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об увеличении числа жертв в результате атаки на Старобельск. Спасатели работали всю ночь, разбирая завалы учебного учреждения, однако поиски не принесли обнадеживающих результатов.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются», — заявил Леонид Пасечник.

В настоящий момент в пунктах временного размещения с пострадавшими и их родителями работают психологи и медики. Глава республики выразил слова поддержки всем, кого коснулась трагедия.

«Конечно, это страшные часы ожидания… Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — подчеркнул руководитель региона.

Атака на Старобельский педагогический колледж была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов 22 мая. В момент удара в общежитии находилось 86 человек, что привело к полному обрушению здания. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что вблизи учебного корпуса отсутствовали какие-либо военные объекты. В ведомстве подчеркнули, что киевский режим и его западные кураторы несут полную ответственность за случившееся, а подобные действия свидетельствуют о сознательной эскалации конфликта и подрыве усилий по его мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам, а также призвал украинских военнослужащих игнорировать преступные приказы своего командования.

Узнать больше по теме
Биография Леонида Пасечника
Проделавший путь от сотрудника Службы безопасности Украины до главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считается сегодня в РФ видным политическим деятелем. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше