Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об увеличении числа жертв в результате атаки на Старобельск. Спасатели работали всю ночь, разбирая завалы учебного учреждения, однако поиски не принесли обнадеживающих результатов.
«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших — 48 человек. Еще остается неизвестным местонахождение 11 студентов. Спасательные работы продолжаются», — заявил Леонид Пасечник.
В настоящий момент в пунктах временного размещения с пострадавшими и их родителями работают психологи и медики. Глава республики выразил слова поддержки всем, кого коснулась трагедия.
«Конечно, это страшные часы ожидания… Это общая боль нашей республики, это общая боль всей страны. Приношу глубокие соболезнования родителям и близким погибших детей», — подчеркнул руководитель региона.
Атака на Старобельский педагогический колледж была совершена с применением беспилотных летательных аппаратов 22 мая. В момент удара в общежитии находилось 86 человек, что привело к полному обрушению здания. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отметили, что вблизи учебного корпуса отсутствовали какие-либо военные объекты. В ведомстве подчеркнули, что киевский режим и его западные кураторы несут полную ответственность за случившееся, а подобные действия свидетельствуют о сознательной эскалации конфликта и подрыве усилий по его мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам, а также призвал украинских военнослужащих игнорировать преступные приказы своего командования.