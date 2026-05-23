World Athletics отказалась снимать санкции с белорусских спортсменов

Санкции в отношении белорусских спортсменов со стороны World Athletics пока не будут сняты.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2026 года Международный олимпийский комитет полностью отозвал свои рекомендации об отмене ограничений в отношении белорусских спортсменов. После этого Белорусская федерация легкой атлетики обратилась в World Athletics с просьбой созвать внеочередной Совет этой организации.

Федерация легкой атлетики выступила с инициативной снять санкции с белорусских спортсменов, допустить их к международным турнирам, в том числе к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, а также к юниорскому чемпионату мира-2026 в Юджине. Однако совет World Athletics принял решение не снимать ограничения с белорусских спортсменов.

Как отметили в Белорусской федерации легкой атлетики, несмотря на очередной отказ со стороны World Athletics, борьба за восстановление белорусских легкоатлетов в правах будет продолжена.