Посол РФ Бородавкин: визит Путина в Казахстан будет очень насыщенным

Бородавкин отметил, что во время визита Путина состоятся не только переговоры и подписание документов.

Источник: Комсомольская правда

Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан будет очень насыщенной. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.

Визит пройдет 28−29 мая. В эти же дни в Казахстане состоится саммит Евразийского экономического союза. По словам дипломата, поездка не будет рутинной и включит не только переговоры.

«Визит будет включать не только обычные мероприятия — переговоры, подписания документов, общение с журналистами. Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», — сказал Бородавкин.

Посол не стал раскрывать все детали программы. Однако он отметил, что журналистам и политологам будет что обсудить. Значительная часть времени будет посвящена личному общению Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Немногим ранее Путин и Токаев обсудили по телефону детали предстоящего государственного визита российского лидера в Казахстан. Также они затронули заседание Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. Российский лидер поздравил казахстанского коллегу с днем рождения и отметил развитие отношений двух стран.