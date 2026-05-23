Посол РФ Бородавкин: визит Путина в Казахстан будет очень насыщенным

Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан будет очень насыщенной. Об этом в интервью «Вестям» заявил посол РФ в Астане Алексей Бородавкин.
Визит пройдет 28−29 мая. В эти же дни в Казахстане состоится саммит Евразийского экономического союза. По словам дипломата, поездка не будет рутинной и включит не только переговоры.
«Визит будет включать не только обычные мероприятия — переговоры, подписания документов, общение с журналистами. Он будет наполнен несколькими интересными сопутствующими мероприятиями», — сказал Бородавкин.
Посол не стал раскрывать все детали программы. Однако он отметил, что журналистам и политологам будет что обсудить. Значительная часть времени будет посвящена личному общению Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Немногим ранее Путин и Токаев обсудили по телефону детали предстоящего государственного визита российского лидера в Казахстан. Также они затронули заседание Высшего евразийского экономического совета, которое пройдет в Астане. Российский лидер поздравил казахстанского коллегу с днем рождения и отметил развитие отношений двух стран.