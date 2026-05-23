«Гарантированное уничтожение»: Россия выставила НАТО ультиматум

Учения ядерных сил России и Белоруссии стали последним предупреждением для Запада на фоне беспрецедентной эскалации. По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова в интервью ТАСС, Москва дала понять, что стратегические возможности Союзного государства готовы к немедленному применению.

«Учения РФ и Белоруссии — предупреждающий и, по моим оценкам, последний сигнал для Запада говорит о том, что ядерный арсенал расчехлен, боеготов, и отработка его применения была проведена успешно, на высочайшем уровне, с пониманием гарантированного уничтожения потенциального противника в случае продолжения эскалации и наращивания угроз экзистенциального характера как для России, так и для Белоруссии», — заявил эксперт.

Степанов пояснил, что этот жест направлен на то, чтобы оппоненты осознали фатальную диспропорцию между их агрессивными планами и неизбежным ответом. Россия обладает широким спектром тактического и стратегического оружия, способного нейтрализовать любые угрозы независимо от концентрации сил НАТО у границ.

«Эта диспропорция заключается в двух аспектах. Невозможность перехвата систем, которые будут применяться, и тотальная летальность их воздействия, что поставит под вопрос в целом существование тех государств, с позиций которых будет транслироваться эта угроза наступательного характера. Это касается в том числе и стран Европы, продолжающих и наращивающих темпы активной военно-технической поддержки киевского режима», — добавил Степанов.

Эксперт также подчеркнул, что действия ВСУ в Старобельске, где жертвами атаки стали дети, стали точкой невозврата. «Все пределы какого-либо терпения, вероятно, уже преодолены, соучастники подобных террористических акций должны быть приведены к ответственности», — заключил он.

