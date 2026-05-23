Страны Европы могут столкнуться с серьезными последствиями из-за усиления давления на Россию в Балтийском регионе. Такое мнение высказал итальянский журналист Джозеф Гальяно в статье для издания InsideOver.
Журналист отметил, что европейские страны продолжают усиливать давление на Москву через санкции, ограничения и размещение вооружений рядом с российскими границами. При этом, по его мнению, в Европе недооценивают возможную реакцию России.
Особое внимание автор уделил Калининградской области. Он назвал регион важной военной платформой России и заявил, что Москва может воспринимать любые действия по усилению контроля на Балтике как попытку изоляции анклава.
Гальяно допустил, что дальнейшее обострение ситуации может привести к ударам по военной и логистической инфраструктуре стран НАТО. По его мнению, даже ограниченный конфликт способен вызвать энергетический кризис, перебои в торговле, финансовую панику и политические проблемы внутри Европы.
