В Италии предупредили Европу о риске конфликта с Россией на Балтике

Страны Европы могут столкнуться с серьезными последствиями из-за усиления давления на Россию в Балтийском регионе.

Страны Европы могут столкнуться с серьезными последствиями из-за усиления давления на Россию в Балтийском регионе. Такое мнение высказал итальянский журналист Джозеф Гальяно в статье для издания InsideOver.

По его словам, инициатива ЕС по созданию европейских военно-морских сил для сдерживания России может привести к опасной эскалации. Гальяно считает, что Балтийское море способно стать потенциальной зоной конфликта между Россией и НАТО, передает АБН24.

Журналист отметил, что европейские страны продолжают усиливать давление на Москву через санкции, ограничения и размещение вооружений рядом с российскими границами. При этом, по его мнению, в Европе недооценивают возможную реакцию России.

Особое внимание автор уделил Калининградской области. Он назвал регион важной военной платформой России и заявил, что Москва может воспринимать любые действия по усилению контроля на Балтике как попытку изоляции анклава.

Гальяно допустил, что дальнейшее обострение ситуации может привести к ударам по военной и логистической инфраструктуре стран НАТО. По его мнению, даже ограниченный конфликт способен вызвать энергетический кризис, перебои в торговле, финансовую панику и политические проблемы внутри Европы.

Читайте также: В Кремле назвали безумием слова Литвы об ударе по Калининграду.

