Маргарита Симоньян предложила помощь попавшим под обстрел ВСУ колледжа в ЛНР

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске. Обращение она опубликовала в своем Telegram-канале.
Симоньян назвала произошедшее чудовищной атакой. Она также выразила надежду, что организаторов удара ждет гражданский суд. По словам главреда RT, после атаки есть погибшие и пропавшие без вести.
«Старобельск, обращаюсь к вам. Если кому-то чем-то могу помочь, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем», — написала Симоньян.
В аудиосообщении она также заверила, что всем нуждающимся обязательно помогут.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что после удара ВСУ по колледжу в Старобельске жители и активисты начали помогать пострадавшим. Люди сдавали кровь, приносили гуманитарную помощь, воду, продукты и вещи первой необходимости. В ЛНР также ввели режим ЧС регионального характера, чтобы координировать поддержку семей погибших и пострадавших.