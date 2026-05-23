Бывшая помощница Байдена призналась в желании переехать в Нижний Новгород

По словам Рид, в Россию она впервые приехала в 2023 году как турист, однако позже решила остаться. Она утверждает, что после публичных заявлений о политике администрации Байдена не смогла вернуться в США и обратилась за помощью по вопросу убежища. Позже американка подала документы на российское гражданство и получила его по указу президента России.