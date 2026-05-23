Бывшая помощница Байдена призналась в желании переехать в Нижний Новгород

Тара Рид назвала Нижегородскую область идеальным местом для жизни.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что хотела бы переехать в Нижегородскую область. Об этом она рассказала во время конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде, где участвовала в дискуссии «Женщина нового кода: мягкая сила в эпоху перемен», сообщает НИА «Нижний Новгород».

По словам Рид, в Россию она впервые приехала в 2023 году как турист, однако позже решила остаться. Она утверждает, что после публичных заявлений о политике администрации Байдена не смогла вернуться в США и обратилась за помощью по вопросу убежища. Позже американка подала документы на российское гражданство и получила его по указу президента России.

Сейчас Тара Рид работает в медиасфере, ведет блог и пишет книги. Во время общения с журналистами она призналась, что уже успела побывать в Нижнем Новгороде и была впечатлена городом и природой региона.

— Здесь можно найти баланс между спокойной жизнью и большим городом. Москва очень шумная, а в Нижегородской области мне понравилась атмосфера, — рассказала она.

Рид добавила, что любит заниматься садом и мечтает завести лошадь. Кроме того, она положительно отозвалась о работе нижегородского агентства «ОКА», которое помогает иностранцам, переезжающим в Россию.

