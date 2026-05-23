Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 тысяч новобранцев принимают присягу в Беларуси. Посмотреть на это приехал Лукашенко

Около 10 тыс. новобранцев 23 мая принимают военную присягу в Вооруженных Силах Беларуси. Торжественные церемонии проходят по всей стране в присутствии родных и близких военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

Источник: Смартпресс

Самая массовая церемония проходит в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в военном городке Печи. Там клятву на верность Родине произносят около 2,5 тыс. человек.

В церемонии в Борисовском районе участвует Александр Лукашенко. Он заявил, что для молодых военнослужащих присяга — «по-настоящему взрослый и ответственный шаг», а не просто ритуал или дань традиции.

«Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что с момента принятия присяги к военнослужащим предъявляются особые требования.

«С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране», — заявил глава государства.

Лукашенко также отметил, что современное оружие и техника важны для любой армии, но ее мощь и силу определяют люди — военнослужащие, преданные своей стране и стоящие «на страже мира и безопасности Отечества».

Весенняя отправка призывников в войска началась в Беларуси 23 апреля. В первый день в воинские части направили около 1 тыс. человек: они пополнили силы специальных операций, Минскую военную комендатуру, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, 361-ю базу охраны и обслуживания, а также органы пограничной службы. Всего весной на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планировали направить около 10 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше