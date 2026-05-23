10 тысяч новобранцев принимают присягу в Беларуси. Посмотреть на это приехал Лукашенко

Самая массовая церемония проходит в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в военном городке Печи. Там клятву на верность Родине произносят около 2,5 тыс. человек.
В церемонии в Борисовском районе участвует Александр Лукашенко. Он заявил, что для молодых военнослужащих присяга — «по-настоящему взрослый и ответственный шаг», а не просто ритуал или дань традиции.
«Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что с момента принятия присяги к военнослужащим предъявляются особые требования.
«С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране», — заявил глава государства.
Лукашенко также отметил, что современное оружие и техника важны для любой армии, но ее мощь и силу определяют люди — военнослужащие, преданные своей стране и стоящие «на страже мира и безопасности Отечества».
Весенняя отправка призывников в войска началась в Беларуси 23 апреля. В первый день в воинские части направили около 1 тыс. человек: они пополнили силы специальных операций, Минскую военную комендатуру, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, 361-ю базу охраны и обслуживания, а также органы пограничной службы. Всего весной на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планировали направить около 10 тыс. человек.