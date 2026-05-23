10 тысяч новобранцев принимают присягу в Беларуси. Посмотреть на это приехал Лукашенко

Весенняя отправка призывников в войска началась в Беларуси 23 апреля. В первый день в воинские части направили около 1 тыс. человек: они пополнили силы специальных операций, Минскую военную комендатуру, 72-й гвардейский объединенный учебный центр, 361-ю базу охраны и обслуживания, а также органы пограничной службы. Всего весной на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований планировали направить около 10 тыс. человек.