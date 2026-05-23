Глава комиссии США передаст на ПМЭФ послание от Вашингтона о дружбе

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук заявил РИА Новости, что по просьбе госдепартамента США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и передаст в России послание о дружбе через культуру.

Источник: Reuters

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

«По просьбе госдепартамента это будет послание о дружбе через нашу общую любовь к культуре», — сказал Кук.

Как уточнил Кук, оргкомитет ПМЭФ пригласил его выступить с лекцией о том, как американская и российская культуры дополняют друг друга, а также о развитии культурных связей через проекты, в которых он ранее участвовал.

«Форум в Санкт-Петербурге, конечно, прежде всего является деловым, и я не собираюсь выступать там по экономической тематике. Однако очевидно, что в культурных отношениях наших двух стран предстоит проделать огромный объем работы», — отметил он.

Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше