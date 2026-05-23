Трамп продлил санкции против Белоруссии до 2027 года

«Действия и политика некоторых представителей правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — отмечается в документе.
Согласно уведомлению, ограничения были введены в связи с ситуацией с правами человека, давлением на оппозицию и обвинениями в нарушении демократических процедур в Белоруссии. В 2021 году США расширили санкции после президентских выборов 2020 года.
Как следует из документа, режим чрезвычайного положения и санкции в отношении Белоруссии будут действовать до июня 2027 года.