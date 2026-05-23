Трамп продлил санкции против Белоруссии до 2027 года

Президент США Дональд Трамп продлил на один год режим чрезвычайного положения и связанные с ним санкционные меры в отношении руководства Белоруссии. Как сообщается, соответствующее уведомление было опубликовано в Федеральном реестре США.

Источник: Reuters

«Действия и политика некоторых представителей правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — отмечается в документе.

Согласно уведомлению, ограничения были введены в связи с ситуацией с правами человека, давлением на оппозицию и обвинениями в нарушении демократических процедур в Белоруссии. В 2021 году США расширили санкции после президентских выборов 2020 года.

Как следует из документа, режим чрезвычайного положения и санкции в отношении Белоруссии будут действовать до июня 2027 года.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
