Лукашенко назвал обстановку у границ Беларуси сложной и опасной

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал обстановку у границ республики сложной и опасной. Об этом глава республики, как передает телеграм-канал «Пул Первого», заявил в субботу, 23 мая 2026 года, в ходе посещения 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах под Минском.
— Какой бы ни была сложная и даже опасная обстановка у наших границ, задача одна — сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть. Мир и жизнь людей, — сказал Лукашенко, обращаясь к принимающим присягу.