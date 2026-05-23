Лукашенко сказал, что белорусы не должны никого бояться: «Пусть боятся нас»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусы не должны никого бояться.
Александр Лукашенко призвал белорусов никого не бояться. Об этом глава республики, как передает телеграм-канал «Пул Первого», заявил в субботу, 23 мая 2026 года, в ходе посещения 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах под Минском.
Обращаясь к принимающим присягу Лукашенко сказал следующее:
— Мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны.
Президент поздравил военнослужащих с принятием присяги.
— Вы стали настоящими мужиками, защитниками наших семей и нашей Родины, — цитирует Лукашенко названный источник.
Ранее мы писали о том, что в Национальном кадастровом агентстве рассказали о самой дорогой квартире, которую купили в Минске в 2026 году (находится она на проспекте Независимости).