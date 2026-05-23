Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 23 мая 2026 года, в ходе посещения 72-го объединенного учебного центра (ОУЦ) подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах под Минском.
Лукашенко напомнил о том, что по-прежнему актуальной остается задача максимально уйти от излишней муштры в белорусской армии. Задача эта поставлена перед министром обороны, Генштабом, генералами.
— Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять техникой, которые умеют владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены, — приводит слова Лукашенко названный источник.