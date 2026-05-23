ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Маломихайловка, Просяная, Заречное, Покровское Днепропетровской области, Ровное, Любицкое, Зеленая Диброва и Воскресенка Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.