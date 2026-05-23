Зеленский ввел санкции против военных и торговых судов РФ

Владимир Зеленский утвердил санкционные ограничения в отношении ряда командиров Вооруженных сил РФ и гражданских торговых судов. Согласно информации, опубликованной на его официальном сайте, в перечень включены 127 физических лиц и 29 судов.

Источник: Reuters

В сообщении уточняется, что среди физических лиц фигурируют «командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС». В отношении судов, указанных в списке, в Киеве заявили, что «их задействуют в перевозке грузов для военных нужд РФ».

Зеленский на регулярной основе подписывает указы о введении санкций против российских граждан и организаций, а также граждан Украины и других государств, которых Киев подозревает в сотрудничестве с Москвой.