СМИ узнали о подготовке покушения на Иванку Трамп

Аль-Саади был задержан в Турции 15 мая. В США его обвиняют в организации и координации атак на американские и еврейские объекты в западных странах. Как следует из данных Министерства юстиции США, он причастен к поджогу банка в Нидерландах, нападению на двух евреев в Великобритании и стрельбе у консульства США в Канаде. Сообщается, что иракец лично общался с генералом Сулеймани и проходил подготовку в рядах КСИР. При задержании у него был изъят служебный паспорт Ирака.