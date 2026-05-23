Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали о подготовке покушения на Иванку Трамп

Турецкие власти передали США гражданина Ирака, имевшего связи с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и подозреваемого в подготовке покушения на Иванку Трамп, дочь американского президента Дональда Трампа. Об этом 23 мая сообщила газета The New York Post.

Источник: AP 2024

Как заявил изданию заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар, подозреваемый «ходил и говорил людям: “Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом. Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде”».

По данным «Газеты.Ru», 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади был связан с КСИР и шиитским движением «Катаиб Хезболла». Отмечается, что он намеревался убить Иванку Трамп в качестве мести за ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Мужчина размещал в социальных сетях карту района проживания дочери экс-президента и оставлял угрозы на арабском языке.

Аль-Саади был задержан в Турции 15 мая. В США его обвиняют в организации и координации атак на американские и еврейские объекты в западных странах. Как следует из данных Министерства юстиции США, он причастен к поджогу банка в Нидерландах, нападению на двух евреев в Великобритании и стрельбе у консульства США в Канаде. Сообщается, что иракец лично общался с генералом Сулеймани и проходил подготовку в рядах КСИР. При задержании у него был изъят служебный паспорт Ирака.

Узнать больше по теме
Иванка Трамп: биография дочери 45-го президента США и модели с необычным именем
Деятельность известных публичных личностей часто привлекает внимание СМИ и общественности, особенно если речь идет о политиках, бизнесменах и их семьях. Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, также известна как предприниматель и медиаперсона. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше