СМИ узнали о подготовке покушения на Иванку Трамп

Как заявил изданию заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар, подозреваемый «ходил и говорил людям: “Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом. Мы слышали, что у него был план завладеть домом Иванки во Флориде”».
По данным «Газеты.Ru», 32-летний Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади был связан с КСИР и шиитским движением «Катаиб Хезболла». Отмечается, что он намеревался убить Иванку Трамп в качестве мести за ликвидацию американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Мужчина размещал в социальных сетях карту района проживания дочери экс-президента и оставлял угрозы на арабском языке.
Аль-Саади был задержан в Турции 15 мая. В США его обвиняют в организации и координации атак на американские и еврейские объекты в западных странах. Как следует из данных Министерства юстиции США, он причастен к поджогу банка в Нидерландах, нападению на двух евреев в Великобритании и стрельбе у консульства США в Канаде. Сообщается, что иракец лично общался с генералом Сулеймани и проходил подготовку в рядах КСИР. При задержании у него был изъят служебный паспорт Ирака.