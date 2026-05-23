МИД: проведение мероприятий в Маутхаузене без Москвы и Минска абсурдно

МОСКВА, 23 мая- РИА Новости. Российская сторона считает политизированным, абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать РФ и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Разумеется, это — политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах — узниках этой ужасной фабрики смерти», — сказали в министерстве.

«Пусть горе-руководители Международного комитета “Маутхаузен” и австрийские организаторы памятных мероприятий сами разбираются со своей совестью, если, конечно, она у них еще осталась», — добавили в МИД.

Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета «Маутхаузен» открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
