Пашинян назвал условие для своего ухода с поста

«Все решает народ. Во всех случаях это — стержень сегодняшней Армении и моей, нашей политической деятельности. В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений… Хорошо, брат, если 300−500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь», — сказал Пашинян.
Глава правительства также отметил, что намерен остаться на посту при условии поддержки со стороны 700 тысяч граждан.
«Это 50 плюс 1 процент избирателей. Если люди скажут: “Никол, уходи”, кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: “Нет, не уйду”?» — подчеркнул премьер-министр.