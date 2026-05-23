Пашинян назвал условие для своего ухода с поста

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности покинуть должность в случае, если от 300 до 500 тысяч человек поддержат требование о его отставке. Соответствующее заявление он сделал в субботу в ходе предвыборной встречи в Ереване, отвечая на реплику одного из присутствующих.

Источник: Reuters

«Все решает народ. Во всех случаях это — стержень сегодняшней Армении и моей, нашей политической деятельности. В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений… Хорошо, брат, если 300−500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь», — сказал Пашинян.

Глава правительства также отметил, что намерен остаться на посту при условии поддержки со стороны 700 тысяч граждан.

«Это 50 плюс 1 процент избирателей. Если люди скажут: “Никол, уходи”, кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: “Нет, не уйду”?» — подчеркнул премьер-министр.

