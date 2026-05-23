Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламентарии Алжира впервые посещают Беларусь

Четырехдневный официальный визит парламентариев североафриканской страны впервые в истории белорусско-алжирских отношений стартовал 23 мая.

Источник: Белта

Парламентская делегация Алжирской Народной Демократической Республики во главе с председателем национального народного собрания парламента Ибрагимом Бугали прибыла в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Обозреватели агентства сообщают, что делегацию в Национальном аэропорту Минск встретил глава нижней палаты национального парламента Игорь Сергеенко.

Судя по объявленной программе визита, запланированы встречи с руководством Палаты представителей, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также культурно-исторических объектов РБ.

Предполагается также обсуждение широкого спектра вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Анонсируется, что по итогом визита состоится подписание меморандума о сотрудничестве между депутатами Беларуси и их коллегами из Алжира.

Как известно, двустороннее межпарламентское сотрудничество развивается в рамках взаимодействия в международных организациях. В законодательных структурах обеих стран, уточняет агентство, действуют группы дружбы, которые проводят обмен визитами и заседания в формате видео-конференц-связи, обсуждая вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации договоренностей на высшем уровне.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше