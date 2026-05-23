Парламентарии Алжира впервые посещают Беларусь

Парламентская делегация Алжирской Народной Демократической Республики во главе с председателем национального народного собрания парламента Ибрагимом Бугали прибыла в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
Обозреватели агентства сообщают, что делегацию в Национальном аэропорту Минск встретил глава нижней палаты национального парламента Игорь Сергеенко.
Судя по объявленной программе визита, запланированы встречи с руководством Палаты представителей, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также культурно-исторических объектов РБ.
Предполагается также обсуждение широкого спектра вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Анонсируется, что по итогом визита состоится подписание меморандума о сотрудничестве между депутатами Беларуси и их коллегами из Алжира.
Как известно, двустороннее межпарламентское сотрудничество развивается в рамках взаимодействия в международных организациях. В законодательных структурах обеих стран, уточняет агентство, действуют группы дружбы, которые проводят обмен визитами и заседания в формате видео-конференц-связи, обсуждая вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации договоренностей на высшем уровне.