В Волгограде похоронили не признанное матерью тело бойца СВО

Полной уверенности, что похоронен именно ее сын, у женщины так и нет.

Похороны Кирилла Слащева состоялись 23 мая в Волгограде. 36-летний мужчина заключил контракт с Минобороны в октябре 2024 года, а месяц спустя, как рассказывает мама бойца, его признали пропавшим без вести.

Останки сына Ирина Слащева увидела только весной 2026-го, но не опознала их. Она добилась, чтобы была проведена ДНК-экспертиза, однако результата ее не получила — бывший муж, отец Кирилла, принял решение о похоронах.

Во время прощания с телом на Верхнезареченском кладбище случилась жуткая сцена, сообщает v1.ru. В то время, когда проходила торжественная церемония, присутствующие выясняли отношения. Мать погибшего военнослужащего не желала признавать, что в гробу ее сын. Между нею и ее экс-супругом произошла стычка из-за фуражки их общего ребенка.

Убитая горем Ирина пыталась выяснить отношения с теми, кто пришел проститься с погибшим. Некоторые из них не оставались в долгу. Бывшая гражданская жена и дети Кирилла Слащева и вовсе не стали провожать его в последний путь.

Общая трагедия, увы, не объединила бывших супругов. Полной уверенности, что похоронен именно их сын, у матери так и нет.

Ранее в Новоаннинском районе Волгоградской области проводили в последний путь Романа Лякса с позывным Аякс.