В Волгограде похоронили не признанное матерью тело бойца СВО

Во время прощания с телом на Верхнезареченском кладбище случилась жуткая сцена, сообщает v1.ru. В то время, когда проходила торжественная церемония, присутствующие выясняли отношения. Мать погибшего военнослужащего не желала признавать, что в гробу ее сын. Между нею и ее экс-супругом произошла стычка из-за фуражки их общего ребенка.