Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Армении заявил о заинтересованности в партнерстве с Россией

Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о неизменной заинтересованности республики в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию news.am, комментируя высказывания российских политиков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью нанести России «как можно больнее». Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.

«Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией», — сказал Мирзоян.

По его словам, стратегическое партнерство Армении с США и ЕС не направлено против России. Он уточнил, что страна осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами в различных сферах.

Мирзоян также признал наличие проблем в отношениях между Россией и Арменией.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше