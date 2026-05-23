МИД Армении заявил о заинтересованности в партнерстве с Россией

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию news.am, комментируя высказывания российских политиков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью нанести России «как можно больнее». Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также заявлял, что премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
«Мы неизменно заинтересованы в сохранении и развитии нормального партнерства с Россией», — сказал Мирзоян.
По его словам, стратегическое партнерство Армении с США и ЕС не направлено против России. Он уточнил, что страна осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с иностранными партнерами в различных сферах.
Мирзоян также признал наличие проблем в отношениях между Россией и Арменией.