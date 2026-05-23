Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба исключил единое соглашение по украинскому конфликту

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что конфликт с Россией не может быть урегулирован в рамках всеобъемлющего соглашения. Об этом сообщает Kiev Post.

Источник: Reuters

«Это не тот тип конфликта. Не будет сделки, которая решит все проблемы. Может быть прекращение огня, но прекращение огня — это не конец войны», — заявил Кулеба.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва исходит из того, что урегулирование ситуации на Украине станет результатом компромисса. Лавров также указал, что Россия рассчитывает на выполнение договорённостей, достигнутых на Аляске. Как уточнил министр, понимания, зафиксированные на саммите в Анкоридже, предполагают существенные уступки со стороны России.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше