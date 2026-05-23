Глава Кубани выразил соболезнования семьям погибших при атаке Старобельска

Глава Кубани принес соболезнования родным погибших в ЛНР. После атаки ВСУ в Старобельске погибли 10 человек. Это студенты, которые находились в общежитии во время обстрелов.
«Подлый и трусливый удар врага, нанесенный ночью по спящим детям, потрясает своей жестокостью», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Руководитель отметил, что жители Краснодарского края скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
