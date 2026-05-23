Токаев выразил соболезнование Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в Китае

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР, сообщает Акорда.
«Президент выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Также Токаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечает Акорда.
Взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.
Поисково-спасательные работы продолжаются, причину ЧП предстоит выяснить.