Российские дипломаты призвали вернуть на родину подлодку, затонувшую в Швеции 110 лет назад

Субмарину Российского императорского флота «Сом», которая затонула у берегов Швеции в 1916 году, нужно поднять со дна и вернуть на родину. Об этом в субботу, 23 мая, заявили в посольстве России в стране.
Дипломаты отметили, что на данный момент двустороннее сотрудничество государств, включая мемориальную работу, находится на паузе.
— Надеемся, что однажды подводная лодка «Сом» все же вернется в Россию и станет достоянием ее исторического и музейного наследия, а погибший экипаж субмарины, наконец, найдет последний приют в родной земле, — передает ТАСС.
Подлодка затонула в результате столкновения со шведским пароходом 23 мая 1916 года — тогда она находилась на задании в Аландском море во время Первой мировой войны. В 2015 году ее обнаружили дайверы шведской компании Ocean X Team вблизи побережья города Грисслехамн в 100 километрах к северу от Стокгольма.
