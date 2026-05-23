Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о новой террористической атаке Вооруженных сил Украины, совершенной сразу после трагедии в Старобельске. Под удар беспилотника попал центр Луганска — район, где расположены популярные места отдыха молодежи, кофейни и магазины.
«Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Лёгкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы», — сообщил Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что подобные действия украинских сил в очередной раз подтверждают их террористическую сущность, о которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
«Наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал и вчера еще раз подчеркнул: киевская хунта проявляет истинный неонацизм, совершает террористические атаки по гражданским объектам и мирным жителям. За все это им безусловно придется ответить», — резюмировал Леонид Пасечник.