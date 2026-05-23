Подоляк назвал сроки окончания боевых действий на Украине

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что президент России Владимир Путин якобы планирует завершить специальную военную операцию к концу 2026 года на условиях, которые он расценивает как победные. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Путин определял какие-либо временные рамки для завершения СВО.