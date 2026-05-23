В Аденском заливе замечены вооруженные лодки

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало «подозрительную активность» маломерных судов в акватории Аденского залива. Поступают многочисленные сообщения о приближении лодок к коммерческим судам, что вызывает опасения в связи с возможным возобновлением активности пиратских группировок.
«UKMTO получило сообщения из различных источников о подозрительной активности в Аденском заливе. Поступали многочисленные сообщения о том, что к судам приближались лодки-ялики», — говорится в официальном уведомлении ведомства.
Особую тревогу вызывает оснащение плавсредств, замеченных в этом районе. На одной из лодок, оборудованной двумя двигателями, были зафиксированы признаки подготовки к абордажу: наблюдатели заметили лестницы и вооруженных людей. В связи с этим управление выпустило рекомендацию для всех экипажей, следующих через данный регион, соблюдать максимальную бдительность.
Ранее UKMTO также сообщало об инциденте с участием танкера, к которому неподалеку от йеменского острова Сокотра приближалось неизвестное судно.
Сомалийские пиратские группировки начали активно захватывать морские суда с целью получения выкупа еще в начале 2000-х годов. Аденский залив, являющийся ключевым морским маршрутом, традиционно остается зоной повышенного риска для гражданского судоходства.