Трамп оценил шансы сделки с Ираном или новых атак в «50 на 50»

Трамп говорил, что 19 мая был «в часе» от принятия решения о новых ударах по Ирану. По словам американского президента, ему тогда позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Отвечая на вопрос, сколько времени у Ирана есть, чтобы сесть за стол переговоров, президент США ответил: «Два или три дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, начало следующей недели. Ограниченный период времени».