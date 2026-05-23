Трамп оценил шансы сделки с Ираном или новых атак в «50 на 50»

Шансы на заключение «выгодной» сделки с Ираном или на то, что США «разнесут их в пух и прах», составляют «твердые 50/50», заявил президент США Дональд Трамп в комментарии Axios.
Он добавил, что 23 мая встретится со своими переговорщиками, чтобы встретиться со своими переговорщиками и обсудить последнее мирное предложение Тегерана. Президент должен встретиться со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Джаредом Кушнером, к ним также может присоединиться вице-президент Джей Ди Вэнс. Как передает Axios, вероятно, на следующий день, 24 мая, Трамп примет решение о возобновлении войны.
«Думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем выгодное соглашение», — сказал американский президент.
Он признал, что «некоторые предпочли бы заключить сделку, а другие — возобновить войну», но отверг предположение, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «обеспокоен» возможной невыгодной сделкой.
В то же время, как отмечает Axios, пакистанский фельдмаршал Асим Мунир, посредничавший между сторонами, покинул Тегеран 23 мая. Соглашение пока не оформлено, но Пакистан заявил об «обнадеживающем прогрессе в направлении достижения окончательного взаимопонимания».
Днем ранее собеседник Axios сообщил, что переговоры в Пакистане проходят «мучительно»: по его словам, проекты документов «пересылаются туда-обратно каждый день» без существенного прогресса. Издание со ссылкой на источники тогда сообщило, что Трамп всерьез рассматривает возобновление ударов, если на переговорах не произойдет прорыва.
Незадолго до заявления Трампа о возможных новых ударах госсекретарь США Марко Рубо заявил, что в переговорах Ирана и США достигнут «некоторый прогресс», поэтому на днях стоит ждать «новостей». При этом он обозначил позицию США: Иран не должен обладать ядерным оружием, Ормузский пролив должен оставаться открытым без платы за проход, а Тегеран обязан передать обогащенный уран.
В то же время пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что стороны находятся на завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании, передает Tasnim. По его словам, сторонам сначала нужно согласовать меморандум из 14 пунктов о прекращении войны и ключевых для Ирана вопросах, а детали обсуждать в последующие 30−60 дней до итогового соглашения. В фокусе — прекращение боевых действий, остановка морских ударов США и разблокировка иранских активов.
Трамп говорил, что 19 мая был «в часе» от принятия решения о новых ударах по Ирану. По словам американского президента, ему тогда позвонили и попросили «дать еще пару дней», поскольку Тегеран «ведет себя разумно». Отвечая на вопрос, сколько времени у Ирана есть, чтобы сесть за стол переговоров, президент США ответил: «Два или три дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, начало следующей недели. Ограниченный период времени».
