В администрации президента назвали тревожность одним из вызовов выборов

Тему тревожности также обсуждали на одной из дискуссий форума. По замерам фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с середины апреля тревожность в настроениях россиян превалирует над спокойствием. Так, по данным опроса, проведенного с 15 по 17 мая, тревожность отмечали 51% россиян, спокойствие — 41%. Управляющий директор ФОМа Лариса Паутова отметила, что, хотя всплески тревожности были и раньше, сейчас разрыв действительно большой. По ее оценке, речь идет уже не просто о тревожности в обществе, а об «усталости», которая является следствием постоянного стресса. Она считает, что это следствие того, что люди не чувствуют контроля над своей жизнью. «Нам говорят, что нужно искать какие-то установки, которые смогут мобилизовать общество», — заявила эксперт. По ее оценке, к таким можно отнести «патриотизм» и «надежду»: «В усталости мы должны почувствовать надежду».