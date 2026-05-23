В администрации президента назвали тревожность одним из вызовов выборов

Начальник управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Администрации президента Александр Харичев назвал четыре ключевых вызова предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, передает корреспондент РБК. Это ужесточение информационной войны, обострение террористических угроз и связанные с ними различные ограничения, резкий рост влияния новых технологий, повышение тревожности в обществе в связи с политической и экономической турбулентностью, заявил Харичев на Всероссийском электоральном экспертном форуме 23 мая. Форум проходил в мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.
Террористические угрозы, как показывает практика, могут быть не только в новых регионах, но и по всей стране, отметил кремлевский чиновник. Что касается тревожности в обществе, по его оценке, «тревожных людей у нас порядка четверти населения». Количество жизнерадостных россиян он оценил в треть населения.
«Мир сегодня крайне нестабилен, крайне турбулентен, мы видим это по всем буквально континентам. Идет блокада Кубы, недавно закончились бомбардировки Ирана, перекрыт Ормузский пролив. Экономика мира переживает крайнюю нестабильность. Идет специальная военная операция, и все это не добавляет уверенности гражданам нашей страны», — объяснил Харичев рост тревожности в обществе.
Он заявил, что оружием информационной войны являются СМИ и сильное влияние оказывается на детей: «Социальная статистика показывает, что количество преступлений экстремистского характера, совершенных несовершеннолетними, в первом квартале этого года выше, чем за весь прошлый год».
Также он спрогнозировал, что в думской кампании примут участие порядка 10−12 партий. По его оценке, у россиян нет запроса на новые партии. В качестве подтверждения этого он привел данные ВЦИОМ, по которым 38% россиян считают, что партий должно быть примерно столько же, сколько и сейчас, 45% хотят, чтобы их стало меньше, и только 8% хотят, чтобы их было больше.
Тему тревожности также обсуждали на одной из дискуссий форума. По замерам фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с середины апреля тревожность в настроениях россиян превалирует над спокойствием. Так, по данным опроса, проведенного с 15 по 17 мая, тревожность отмечали 51% россиян, спокойствие — 41%. Управляющий директор ФОМа Лариса Паутова отметила, что, хотя всплески тревожности были и раньше, сейчас разрыв действительно большой. По ее оценке, речь идет уже не просто о тревожности в обществе, а об «усталости», которая является следствием постоянного стресса. Она считает, что это следствие того, что люди не чувствуют контроля над своей жизнью. «Нам говорят, что нужно искать какие-то установки, которые смогут мобилизовать общество», — заявила эксперт. По ее оценке, к таким можно отнести «патриотизм» и «надежду»: «В усталости мы должны почувствовать надежду».
Политолог Александр Асафов (участвует в праймериз «Единой России») предположил, что, помимо надежды, справиться с «усталостью» в обществе может помочь «мечта». Однако представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что «у нас не мечтающее общество». По его оценке, только четверть респондентов заявляют, что у них есть какие-то долгосрочные планы. «Наверное, слишком многое мы пережили за последнее время. И в данном случае я говорю не о последних двух-трех годах, а о тридцати», — сказал Мамонов.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский призвал аккуратно интерпретировать эти данные, так как в опросе людей спрашивают только о двух категориях — тревожности или спокойствии. Он напомнил о том, что базовых эмоций больше и что в данном случае социологи полагаются на саморефлексию респондентов.