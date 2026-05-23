Посольство США в Киеве экстренно предупредило о скором ударе

Посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение о возможной «серьезной воздушной атаке» на территории Украины в ближайшие сутки. Американское диппредставительство настоятельно рекомендовало своим гражданам быть готовыми к немедленному переходу в убежища.
«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально серьезном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов», — говорится в официальном сообщении ведомства от 23 мая 2026 года на сайте дипмиссии.
Сотрудники посольства призвали американцев заранее определить маршруты к ближайшим укрытиям, отслеживать ситуацию в местных СМИ и иметь при себе запасы воды, продуктов питания и медикаментов на случай чрезвычайной ситуации.
Ранее с экстренным обращением выступил Владимир Зеленский, который сообщил о получении разведывательных данных о подготовке российскими силами комбинированного удара с использованием в том числе комплекса «Орешник».
