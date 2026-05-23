В Литве призвали возобновить дискуссию о замороженных активах России

Евросоюзу следует возобновить дискуссии об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис, передает Politico.
По его словам, €90 млрд кредит не обеспечит долгосрочные потребности Украины, а российские активы в Европе остаются реальным ресурсом поддержки Украины«и “реальным рычагом давления, позволяющим заставить Россию вести переговоры”.
Будрис отмечает, что принятие решение по кредиту отложило вопрос российских активов, однако дискуссии по их использованию должны вернуться в политическую повестку. «Я с нетерпением жду возможности обсудить это», — сказал он, добавив, что вопрос их использования «не закрыт».
Общий объем суверенных российских активов, находившихся под управлением Банка России, к началу военной операции составлял около $300 млрд. В эту сумму не входят активы частных лиц. Они находятся на счетах банков Бельгии, Франции, Люксембурга, Швейцарии, Великобритании, США, Канады, Японии, Германии и Австралии. Reuters утверждает, что часть активов может находиться в Швеции и на Кипре.
ЕС отказался от использования замороженных в Европе средств России в конце 2025 года, приняв решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока. Против использования активов в частности выступили власти Бельгии, где расположен депозитарий Euroclear, — там хранится основная часть заблокированных в ЕС активов. Брюссель хотел обезопасить себя от ответственности и выдвигал условия, включающие гарантии ликвидности, защиту от контрмер Москвы и разделение рисков.
Кредит Украине объемом €90 млрд на 2026−2027 годы был утвержден ЕС 22 апреля.
Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине и предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. Российский Центробанк в декабре 2025 года направил иск в Арбитражный суд Москвы на сумму в 18 трлн руб. к Euroclear на фоне решения Евросоюза заморозить активы ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок. Суд удовлетворил иск. В Euroclear намерены оспорить это решение. Также в депозитарии заявили, что находящиеся в Euroclear активы Банка России остаются замороженными.
В конце февраля ЦБ обратился в суд ЕС в Люксембурге с иском об отмене регламента Совета ЕС, который закрепил бессрочную заморозку российских средств и исключил возможность судебной защиты. Дело находится на рассмотрении, европейский суд предписал ответчику, Совету ЕС, предоставить свою позицию до конца мая.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».