В Литве призвали возобновить дискуссию о замороженных активах России

Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине и предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ. Российский Центробанк в декабре 2025 года направил иск в Арбитражный суд Москвы на сумму в 18 трлн руб. к Euroclear на фоне решения Евросоюза заморозить активы ЦБ в европейской юрисдикции на неопределенный срок. Суд удовлетворил иск. В Euroclear намерены оспорить это решение. Также в депозитарии заявили, что находящиеся в Euroclear активы Банка России остаются замороженными.