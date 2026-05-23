Трамп рассказал, когда примет решение о возобновлении войны с Ираном

21 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о «позитивных сигналах» по поводу близости Ирана и США к мирному соглашению. Вэнс также заявил, что Вашингтон и Тегеран добились значительного прогресса и ни одна из сторон не хочет возобновления военной кампании. Как писал Iran International, новый раунд переговоров пройдет в Исламабаде после завершения основных обрядов хаджа в конце мая.