Трамп рассказал, когда примет решение о возобновлении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном после встречи с американскими переговорщиками в субботу, 23 мая. Об этом американский лидер сообщил Axios.
По словам Трампа, в субботу он обсудит последнее предложение Ирана со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, своим зятем Джаредом Кушнером и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он отметил, что, вероятно, примет решение к воскресенью.
Американский президент добавил, что шансы на заключение «выгодной» сделки с Ираном или на то, что США «разнесут их в пух и прах», составляют «твердые 50/50».
«Думаю, произойдет одно из двух: либо я нанесу им удар сильнее, чем когда-либо, либо мы подпишем выгодное соглашение», — заключил Трамп.
Как отмечает Axios, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир, который выступает посредником между США и Ираном, покинул Тегеран 23 мая. Соглашение пока не оформлено, но Пакистан заявил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах.
21 мая госсекретарь США Марко Рубио сообщил о «позитивных сигналах» по поводу близости Ирана и США к мирному соглашению. Вэнс также заявил, что Вашингтон и Тегеран добились значительного прогресса и ни одна из сторон не хочет возобновления военной кампании. Как писал Iran International, новый раунд переговоров пройдет в Исламабаде после завершения основных обрядов хаджа в конце мая.
Накануне Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в последний момент не произойдет прорыв в переговорах.
