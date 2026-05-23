В ЛНР установили личности 17 из 18 погибших при ударе по колледжу

Источник: РБК

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) опубликовало списки погибших, раненных и пропавших в результате атаки на колледж в Старобельске. Перечни выложили в телеграм-канале правительства.

«В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших», — уточнили в сообщении.

По данным на 17:00 мск, удалось установить личности 17 из 18 погибших. Возраст погибших — от 17 до 22 лет. Всего при атаке пострадали 60 человек, власти подтвердили личности 43. Самый молодой пострадавший родился в 2010 году, самый старший — в 1969-м.

Местонахождение еще четырех девочек 2007−2008 годов рождения неизвестно.

Удар по колледжу нанесли 22 мая, в момент атаки в здании находились 86 человек. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по общежитию и учебному корпусу был преднамеренным и выполнен в три волны: 16 дронов атаковали одно и то же место.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса).

ООН осудила удар по Старобельску и призвала воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. МИД России заявил, что атака была целенаправленной и произошла из дальнобойного оружия при техническом содействии специалистов из стран НАТО. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, комментируя высказывания европейских членов Совбеза ООН на заседании по атаке на колледж, обвинил их в цинизме.

