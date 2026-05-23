Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру

«Глобальная флотилия Сумуд» — это гражданская инициатива, цель которой — прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. МИД Израиля, в свою очередь, утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.