Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля Бен-Гвиру

«Это решение последовало за его отвратительными действиями по отношению к гражданам Франции и Европы, которые были пассажирами “Глобальной флотилии Сумуд”, — пояснил Барро.
20 мая Бен-Гвир опубликовал у себя на странице в соцсети X видео, на котором запечатлено жесткое обращение с задержанными активистами «Глобальной флотилии Сумуд». Публикацию он подписал: «Вот так мы принимаем сторонников терроризма».
«Глобальная флотилия Сумуд» — это гражданская инициатива, цель которой — прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве. МИД Израиля, в свою очередь, утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа.
Глава МИД Франции отметил, что Париж не одобряет деятельность активистов, которая «не дает никакого полезного эффекта» и «перегружает дипломатические и консульские службы».
«Но мы не можем мириться с тем, что французские граждане могут подвергаться угрозам, запугиванию или жестокому обращению подобным образом, особенно со стороны государственного служащего», — уточнил он.
Барро добавил, что поступок Бен-Гвира осудили в том числе израильские политических деятели, а его поведение сопровождается «длинным списком шокирующих заявлений и действий», разжигающих ненависть к палестинцам.
«Как и мой итальянский коллега, я прошу Европейский союз также ввести санкции против Итамара Бен-Гвира», — заключил министр.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни написал в соцсети X, что попросил главу евродипломатии Каю Каллас внести вопрос о принятии санкций против Бен-Гвира в следующее обсуждение глав МИД ЕС.
Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский потребовал привлечь Бен-Гвира и других израильских силовиков к ответственности. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль также осудил действия израильского министра нацбезопасности, назвав их неприемлемыми.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».