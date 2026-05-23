Помощник президента России Владимир Мединский в субботу, 23 мая, назвал выродками представителей стран в Организации Объединенных Наций (ООН), которые не чувствуют стыда после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике.
— Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и «не чувствующих стыда». Мы часто бываем добросердечны и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят, — подчеркнул политик.
Мединский отметил, что по школам, училищам, пионерским лагерям прицельно наносили атаки только нацисты во время Великой Отечественной войны, передает его Telegram-канал.
Украинские войска нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на равнодушие к детским страданиям представителя Латвии в ООН Саниты Павлюты-Десландес, которая заявила, что удар по общежитию в Старобельске якобы является «фейком Кремля и провокацией».