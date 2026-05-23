Война или сделка: Трамп созывает экстренное совещание по Ирану

Ситуация в регионе остается критической. Ранее в интервью порталу Axios Дональд Трамп оценил вероятность как дипломатического успеха, так и силового сценария как «ровно 50 на 50». По словам президента, решение о возобновлении широкомасштабных боевых действий может быть принято уже к воскресенью.
«Трамп заявил Axios в субботу, что… вероятно, к воскресенью примет решение о том, возобновлять ли войну», — передает издание.
В распоряжении администрации Белого дома уже находится проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном, однако Дональд Трамп до сих пор не раскрыл, планирует ли он его подписывать. В настоящий момент стороны продолжают обмен предложениями через посредников. На 23 мая также запланирована встреча президента США с собственной командой переговорщиков, на которой будет дана оценка последним инициативам иранской стороны.