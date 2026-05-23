Война или сделка: Трамп созывает экстренное совещание по Ирану

В распоряжении администрации Белого дома уже находится проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном, однако Дональд Трамп до сих пор не раскрыл, планирует ли он его подписывать. В настоящий момент стороны продолжают обмен предложениями через посредников. На 23 мая также запланирована встреча президента США с собственной командой переговорщиков, на которой будет дана оценка последним инициативам иранской стороны.