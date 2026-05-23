Швейцария проведет референдум об ограничении численности населения

Инициатором проведения голосования выступила Швейцарская народная партия (SVP), которая выражает озабоченность в связи с ростом миграции. Принятие данной меры может также повлечь за собой пересмотр действующего соглашения о свободном передвижении, предоставляющего гражданам Евросоюза право свободно проживать и работать в Швейцарии.
Предложенный проект включает специальные положения на случай досрочного превышения установленного порога. В случае, если численность населения достигнет 9,5 миллиона человек до 2050 года, правительство получит право ввести квоты на предоставление убежища и воссоединение семей.
Согласно данным опросов общественного мнения, жители страны разделились в оценке инициативы практически поровну: около 47% респондентов поддерживают ее, тогда как 47% выступают против. В настоящее время население Швейцарии составляет примерно 8,6 миллиона человек, из которых около трети являются иностранцами.