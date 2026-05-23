Глава МИД Армении ответил на слова Лаврова о союзниках России

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад стремится «растащить» союзников России и втянуть Армении в «ошибочную логику» сказал, что Ереван поддерживает партнерские отношения с разными странами.
«Мы поддерживаем и налаживаем партнерские, в том числе стратегические отношения, с разными странами. Наши двусторонние отношения не направлены против какой-либо третьей страны. Наши стратегические отношения с США и ЕС никоим образом не направлены против России. Наши повестки публичны. Мы эффективно сотрудничаем с нашими партнерами в разных сферах», — заявил Мирзоян (цитата по «News.am»).
Он отметил, что Ереван активизирует экономические связи, укрепляет демократические институты в стране, а также делает акцент в сотрудничестве на цифровизацию, искусственный интеллект и борьбу против киберпреступлений.
Сергей Лавров ранее сегодня, 23 мая, заявил, что Запад растаскивает союзников России, чтобы как можно больнее сделать Москве. «Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную», — сказал министр.
Кроме того, Мирзоян прокомментировал запрет Роспотребнадзора на продажу воды марки «Джермук» в России, который был введен с 22 мая, а также алкогольной продукции из Армении и ограничения Россельхознадзора на ввоз овощей и фруктов.
«В любых отношениях бывают проблемы. Мы не намерены обострять ситуацию. Уверен, эти проблемы, в частности, с экспортом абрикосов, вина и водки, были и 10−15 лет назад. Мы в конструктивной и здоровой атмосфере обсудим это с нашими партнерами. Надеюсь, что найдем хорошие решения. Мы принимаем суверенные решения и всегда заинтересованы в том, чтобы сохранять и развивать нормальное партнерство с Россией», — заявил глава МИД Армении.
Охлаждение отношений России и Армении также происходит на фоне происходящих в стране процессов евроинтеграции. В начале апреля российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Никола Пашиняном заявил, что Армении нужно сделать выбор относительно членства в ЕАЭС или Евросоюзе — в обоих союзах Ереван, по словам президента России, находиться не может. Пашинян в ответ заявил, что вопрос о выходе из ЕАЭС на повестке дня в Армении не стоит, а Ереван уважает своих партнеров по союзу.
Мирзоян 19 мая сказал, что Ереван не намерен «разводиться с каким бы то ни было нашим партнером» и подчеркнул, что Армения не собирается вносить напряжение в отношения с Россией.
Процесс евроинтеграции власти Армении инициировали весной 2024 года. Формальным основанием для рассмотрения правительством вопроса о вступлении в ЕС стал соответствующий законопроект, выдвинутый «Платформой демократических сил». После сбора более 50 тыс. подписей документ был передан в парламент, который принял его в окончательном чтении 26 марта. 4 апреля закон подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.
Армения с января 2015 года официально входит в Евразийский экономический союз.
