Глава МИД Армении ответил на слова Лаврова о союзниках России

Охлаждение отношений России и Армении также происходит на фоне происходящих в стране процессов евроинтеграции. В начале апреля российский президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Никола Пашиняном заявил, что Армении нужно сделать выбор относительно членства в ЕАЭС или Евросоюзе — в обоих союзах Ереван, по словам президента России, находиться не может. Пашинян в ответ заявил, что вопрос о выходе из ЕАЭС на повестке дня в Армении не стоит, а Ереван уважает своих партнеров по союзу.