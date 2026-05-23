В Киеве ждут удара «Орешником» по Банковой

Украинский Telegram-канал Ukraine context сообщил, что западные разведслужбы передали Киеву информацию о целях, по которым может быть нанесен в скором времени комбинированный удар, в том числе с применением комплекса «Орешник». Среди целей есть комплекс зданий на Банковой улице, где находится офис президента Украине. Ранее об ударе заявлял Владимир Зеленский и посольство США в Киеве.