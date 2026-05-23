В Киеве ждут удара «Орешником» по Банковой

Украинский Telegram-канал Ukraine context сообщил, что западные разведслужбы передали Киеву информацию о целях, по которым может быть нанесен в скором времени комбинированный удар, в том числе с применением комплекса «Орешник». Среди целей есть комплекс зданий на Банковой улице, где находится офис президента Украине. Ранее об ударе заявлял Владимир Зеленский и посольство США в Киеве.
По утверждению канала, в перечне целей, помимо здания офиса президента на Банковой улице, значатся объекты на «Острове» (условное обозначение штаб-квартиры ГУР на Рыбальском острове) и другие ключевые государственные учреждения. Как сообщает издание, все соответствующие службы уже получили предупреждения, а меры безопасности усилены.
Ранее посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение для своих граждан о «потенциально серьезном воздушном нападении», которое может произойти в ближайшие 24 часа. С заявлением выступил и Владимир Зеленский, который подтвердил получение данных от западных партнеров о подготовке Россией комбинированного удара.
