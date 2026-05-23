Шесть человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Источник: РБК

В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали при ударах со стороны ВСУ 23 мая, повреждены жилые дома, социальные объекты и транспорт. Об этом сообщил региональный оперштаб в телеграм-канале.

По его информации, в поселке Борисовка зафиксирован ракетный обстрел.

«Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца “Орлана” и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Борисовской ЦРБ, уточнили в оперштабе.

Также в Борисовке зафиксирован удар FPV-дрона по автомобилю, в результате чего мужчина получил акубаротравму. Он отказался от госпитализации. Еще один беспилотник вызвал детонацию, повлекшую повреждение хозпостроек и автомобиля, сказано в публикации.

В Грайвороновском округе повреждения, в том числе с последующим возгоранием, получили автомобили, социальные объекты и жилые дома. В Сурково — Первое Цепляево Шебекинского округа атака дрона повлекла повреждение линии электропередачи.

Днем 23 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в селе Шептуховка местный житель подорвался на мине, в результате чего ему оторвало правую стопу. Мужчина госпитализирован, ее состояние оценивается как тяжелое.

