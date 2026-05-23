Системы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов нейтрализовали над несколькими российскими регионами 11 украинских дронов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«…С 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…». — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что вражеские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарского края.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.