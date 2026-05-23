Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон жертв теракта в Старобельске

Напомним, в ночь на 22 мая киевский режим нанес удар по учебному корпусу и общежитию колледжа с помощью беспилотников самолетного типа. В момент теракта в здании находились 86 человек, включая студентов и персонал. По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, число погибших достигло 18 человек. Следственный комитет РФ продолжает расследование обстоятельств этого преступления.