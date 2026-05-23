Два человека пострадали при атаке дрона в центре Луганска

Беспилотник ударил по центру Луганска, пострадали двое человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в телеграм-канале.
«БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы», — написал Пасечник.
Пасечник напомнил, что накануне дроны атаковали здание колледжа в Старобельске. В результате удара погибли 18 человек, еще 60 пострадали. Под завалами остаются три человека, сообщали в МЧС.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он также поручил Минобороны представить предложения, как ответить на удар по общежитию колледжа. СК завел уголовное дело по статье о теракте.
