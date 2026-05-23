Реакция «выродков из Дании и Латвии» на удар по колледжу в Старобельске в ЛНР, в результате которого погибли 18 учащихся, «потрясает», написал помощник президента России Владимир Мединский в телеграм-канале, имея в виду сомнения представителей Латвии и Дании в ОНН в ударе.
«Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь…» — написал он.
Мединский добавил, что по школам, училищам, пионерским лагерям и детям «прицельно били только нацисты в Великую Отечественную войну». «Иных аналогий не припомню», — написал помощник президента.
На экстренном заседании Совбеза ООН 22 мая представитель Дании Кристина Маркус Лассен заявила, что комментировать случившееся в Старобельске сложно до проведения независимого расследования. По ее словам, в России нет «беспрепятственного доступа для заслуживающих доверия независимых международных журналистов или международных гуманитарных организаций». Представитель Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес также сказала, что Рига будет опираться только на факты.
В ответ постпред России при ООН Василий Небензя сказал, что уровень цинизма в ООН «зашкаливает». «Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка. Но даже Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил, что он бил по Старобельску. Это даже не лицемерие или двойные стандарты, откровенное глумление над детскими жертвами», — скала постпред России.
23 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила об организации посещения места трагедии в Старобельске для аккредитованных иностранных корреспондентов. Позже она заявила, что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск. «CNN в отпуске», — добавила Захарова.
Офис генсека ООН Антониу Гутерриша сообщил, что Организация Объединенных Наций осуждает нападения, подобные удару по Старобельску. «Мы с беспокойством следим за сообщениями о ночном обстреле здания колледжа и общежития в городе Старобельске», — сказал представитель офиса.
Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер также осудила удар. «Гражданское население, дети, сотрудники гуманитарных организаций и гражданские объекты никогда не должны становиться мишенями», — сказала она на заседании Свобеза ООН.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали здание Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР. В результате погибли 18 учащихся, 60 ранено. Властям ЛНР удалось опознать 17 из 18 погибших и 43 раненых.
По данным Следственного комитета, в общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса). Президент Владимир Путин также назвал произошедшее терактом. По его словам, удар по общежитию и учебному корпусу был преднамеренным и выполнен в три волны: 16 дронов атаковали одно и то же место.
