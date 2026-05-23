Пашинян заявил о готовности уйти, если 300−500 тыс. армян выступят против него

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть должность, если против него выступят 300−500 тыс. граждан страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов покинуть должность, если против него выступят 300−500 тыс. граждан страны.

«Когда народ решит, что я должен уйти, в тот же момент уйду тихо и мирно, без обсуждений, — подчеркнул армянский премьер. — Если 50% + 1 выскажутся за то, чтобы Никол ушел, то кто такой Никол, чтобы не уходить. Никол — слуга» (цитата по ТАСС).

Такое заявление Никол Пашинян озвучил после того, как участник агитационного мероприятия подошел к премьеру и выкрикнул требование уйти с поста.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Основные соперники «Гражданского договора» — блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном, а также учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения». Господин Карапетян сейчас находится под арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. В партии рассчитывают, что в случае победы он займет пост премьера.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше