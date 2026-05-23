Мединский поразился реакции Латвии и Дании в ООН на Старобельск

Как сообщается, ВСУ в ночь на 22 мая с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, в результате атаки погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.