Мединский поразился реакции Латвии и Дании в ООН на Старобельск

Помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал как «выродков» представителей стран в ООН, которые, по его словам, «не чувствуют стыда» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский колледж. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее делегации Латвии и Дании в ООН выразили сомнения в достоверности данных об ударе по учебному заведению в Старобельске. «Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и “не чувствующих стыда”», — подчеркнул Мединский.

В своем сообщении помощник президента РФ отметил, что прицельные удары по школам, училищам, пионерским лагерям и детям наносили только нацисты в период Великой Отечественной войны.

«ВСУ разбомбили учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Одно из старейших учебных заведений в Донбассе (I половина XIX века). Готовило воспитателей детсадов и учителей начальных классов. <…> По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Иных аналогий не припомню», — написал он.

Мединский также заявил, что россияне часто проявляют добросердечие и склонность к прощению, однако атака ВСУ на колледж в Старобельске и последующая реакция некоторых стран в ООН заставляют задуматься о возможных последствиях.

«Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь…» — написал он.

Как сообщается, ВСУ в ночь на 22 мая с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, в результате атаки погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
