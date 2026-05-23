Ранее делегации Латвии и Дании в ООН выразили сомнения в достоверности данных об ударе по учебному заведению в Старобельске. «Особенно потрясает реакция этих выродков из Латвии и Дании, сидящих в ООН и “не чувствующих стыда”», — подчеркнул Мединский.
В своем сообщении помощник президента РФ отметил, что прицельные удары по школам, училищам, пионерским лагерям и детям наносили только нацисты в период Великой Отечественной войны.
«ВСУ разбомбили учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. Одно из старейших учебных заведений в Донбассе (I половина XIX века). Готовило воспитателей детсадов и учителей начальных классов. <…> По школам, училищам, пионерским лагерям, по детям прицельно били только нацисты в Великую Отечественную. Иных аналогий не припомню», — написал он.
Мединский также заявил, что россияне часто проявляют добросердечие и склонность к прощению, однако атака ВСУ на колледж в Старобельске и последующая реакция некоторых стран в ООН заставляют задуматься о возможных последствиях.
«Мы часто бываем добросердечны, забывчивы и склонны прощать. Но только задумайтесь, что способны сделать эти люди с нами, с нашими детьми, если они победят. Задумайтесь…» — написал он.
Как сообщается, ВСУ в ночь на 22 мая с использованием беспилотных летательных аппаратов атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, в результате атаки погибли 18 человек, 42 пострадали, под завалами могут оставаться три студента.