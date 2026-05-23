Силы ПВО России сбили 11 беспилотников самолетного типа ВСУ, в том числе, над Ленинградской областью и Краснодарским краем, за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны в «Максе».
Дроны были уничтожены в период с 14:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областей и Краснодарским краем.
В 14:20 мск глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что военные перехватили один БПЛА в Киришском районе. Никто не пострадал.
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.