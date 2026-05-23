Президент Чехии предложил отключить интернет в России

Петр Павел указал на необходимость «достаточно решительных, возможно, даже асимметричных» шагов в ответ на «провокации на восточной границе» НАТО. В противном случае, по его мнению, Москва может нарастить давление.
«Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придется принять решение о том, сбить ли беспилотный или пилотируемый летательный аппарат», — отметил президент Чехии.
Кроме того, как уточнил Петр Павел, Североатлантическому альянсу следует проработать «асимметричные» меры, «которые не приводят к гибели людей», но являются достаточно «чувствительными, чтобы заставить Россию пересмотреть политику». В числе возможных вариантов он упомянул отключение интернета и спутников, а также исключение банков из глобальных финансовых систем.
Петр Павел также заявил, что подобные действия должны «принудить Россию к переговорам». По его словам, Россия заинтересована в снятии санкций и обсуждении новой архитектуры европейской безопасности. «Мы к этому готовы. Но условие ясно — прекращение огня и мирные переговоры на Украине», — заключил чешский президент.