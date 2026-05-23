Война с Россией станет катастрофой для Евросоюза. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Разве наша цель — это война с Россией? Чтобы создать в ЕС “европейскую армию”, провести силовой переворот в пользу “европейского государства” и одновременно позволить Макрону отложить президентские выборы?» — написал политик, раскритиковав милитаристские планы евролидеров.
Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит всплеск милитаризма и агрессивности в отношении России в Европе. По его словам, это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию.
Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока Европа даже не пытается искать мирные пути решения и только и делает, что эскалирует обстановку.